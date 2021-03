Schon seit dem 17. Jahrhundert werden an Ostern bunt bemalte Eier gesucht, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Nun verlagert Trivadis die traditionelle Eiersuche ins Digitale: Vom 22. März bis am 4. April 2021 ist auf einem Plakat in Zürich ein digitales Osterei versteckt. Wer das Ei findet, kann bei der Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es ein exklusives Dinner mit Spitzenkoch Ralph Schelling, der in Nicht-Corona-Zeiten in der Welt umherreist und regelmässig Stars wie Coldplay oder Paris Hilton bekocht.







Plakat und NFC-Technologie

An der Bahnhofstrasse 75 in Zürich hängt während zwei Wochen ein Plakat, auf dem eine grüne Wiese abgebildet ist. Irgendwo hinter dem Plakat befindet sich ein NFC-Chip – sobald man mit dem Smartphone in die Nähe des Chips kommt, wird man auf eine Landingpage weitergeleitet, auf der man sich für die Verlosung des Dinners anmelden kann.

«Mit der ersten digitalen Ostereiersuche in der Schweiz machen wir das, was wir bei Trivadis tagtäglich tun: Technologie den Menschen näherbringen. Natürlich wollen wir gerade in der jetzigen Zeit auch etwas Farbe in unser aller Leben bringen und hoffen, die Leute mit dieser Aktion aufzuheitern. Den Gewinner*innen bescheren wir zudem ein Dinner der Extra-Klasse und können dabei jemanden aus einer Branche, die es in dieser Zeit besonders schwer hat, unterstützen», lässt sich Ivana Leiseder, Head of Marketing bei Trivadis, zitieren.

Hauptpreis: dinner for two

Ralph Schelling kocht mit Leidenschaft in privaten Küchen und bei Events in der Schweiz und auf der ganzen Welt. Beim Kochen lässt er sich zwar gerne von seinen Reisen inspirieren, bei der Umsetzung legt er dann aber Wert auf hauptsächlich regionale und saisonale Produkte.







Wer das digitale Ei findet und als glückliche*r Gewinner*in den Hauptpreis ergattert, wird vom gebürtigen St.Galler Promi-Koch bekocht: «Ich werde mit den Gewinner*innen ein 3-Gang-Menü (mit Weinbegleitung) für zwei Personen kochen, bei dem natürlich das Ei die Hauptkomponente sein wird. Die Zutaten bringe ich alle mit und lege noch praktische Kochschürzen sowie Give-Away-Bags obendrauf. Ich freue mich schon sehr auf diesen Abend!» Die Gewinner*innen können beim Kochen mithelfen und erhalten dabei wertvolle Tipps aus erster Hand. (pd/lol)