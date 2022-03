Digitalgesetz

Strenge Vorgaben für Internetriesen

Giganten wie Facebook und Google müssen in der Europäischen Union künftig deutlich strengere Regeln einhalten. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich am Donnerstag in Brüssel auf ein Gesetz geeinigt.