Jung von Matt Impact: Drei Zugänge im Bereich Media und Analytics

Mit Ladina Baumgartner, Marina Kostrova und Thomas Eccel verstärkt sich die Performance Marketing- und Mediaagentur per September laut einer Mitteilung «mit noch mehr Expertise in wichtigen Media-Disziplinen».

«Wir verstehen uns als Sparringpartner und Trusted Avidsor für unsere Kund:innen, der immer einen Schritt voraus ist. Ermöglicht wird das durch unsere Kompetenz, Media nicht isoliert zu sehen, sondern immer im Zusammenspiel mit Kreation und Kommunikation zu verstehen. Ladina, Marina und Thomas ergänzen unser Team in dieser Hinsicht dank ihrer grossen Expertise perfekt», lässt sich Benjamin Herz, Managing Partner von Jung von Matt Impact, zitieren.

Ladina Baumgartner startet als Head of Media Strategy. Sie hat laut Mitteilung langjährige Erfahrung in der Media-Branche und war zuvor mehrere Jahre bei Mediacom Switzerland – zuletzt als Communication Planing Manager. In dieser Rolle leitete sie die Beratungsgruppe und warfür die Strategieentwicklung mit Kundinnen und Kunden verantwortlich.

Marina Kostrova startet als Media Consultant. Sie war zuletzt als Beraterin Digital Media bei der Mediaschneider AG tätig und davor bei der Angela Bruderer AG als Online Marketing Managerin für die Planung, Umsetzung und das Monitoring der kanalübergreifenden Social Media- und Performance-Kampagnen zuständig.

Thomas Eccel startet als SEA & Analytics Consultant. Er war zuletzt als SEA Subject Matter Expert für Google tätig und hat in dieser Funktion grosse Google Ads Account in Europa optimiert. Thomas ist Google Ads- und Analytics-Experte und wird das Team von Jung von Matt Impact von Lissabon aus verstärken. (pd/tim)