Die internationale Digitalagentur Dept hat den Launch ihrer eigenen Metaverse Practice bekannt gegeben, mit der Marken gemäss einer Mitteilung die Art und Weise, wie sie mit Konsumentinnen und Konsumenten interagieren, neu definieren können. Die Metaverse Practice vereine rund 100 Krypto,- Blockchain- und Game-Developer, 3D-Künstlerinnen, Virtual- und Augmented-Reality-Experten und Software-Ingenieurinnen, die im vergangenen Jahr innovative AR/VR-, Web3- und Metaverse-Experiences für die Kundschaft entwickelt haben.

Dept arbeitet derzeit laut eigenen Angaben mit mehreren globalen Marken aus den Bereichen Mode, Entertainment und Commerce zusammen und wird in den kommenden Wochen eine Reihe neuer Projekte launchen, die von «immersiven Erlebnissen» bis zu NFT-Marktplätzen reichen.

«Im letzten Jahr konnten wir viele Erfahrungen mit Web3-Technologien sammeln, um unsere Kundinnen und Kunden bei der Realisierung einzigartiger digitaler Experiences zu unterstützen. Marken haben dadurch die Möglichkeit, vollständig immersive 3D-Welten von Grund auf zu entwickeln und die Customer Experience in eine völlig neue Realität zu übertragen», lässt sich Max Pinas, Executive Creative Director bei Dept, in der Mitteilung zitieren: «Mit unserer dedizierten Metaverse Practice sind wir in der Lage, die Brücke zwischen CMO und CTO zu schlagen. Wir sehen darin eine kreative Chance, die mit den allerersten Websites vergleichbar ist – wir befinden uns am Beginn eines neuen digitalen Zeitalters.»

Yann Wanner, Head of New Business und Web3-Ansprechpartner bei Dept Schweiz, ergänzt: «Als Pioniere in Tech und Marketing helfen wir Marken dabei, immer einen Schritt voraus zu sein. Damit das auch in der Web3-Welt der Fall ist, planen wir in naher Zukunft die Eröffnung eines Working Hub im Zuger Crypto Valley, um künftig noch näher an der Branche sowie Kundinnen und Partnern zu sein. »

In den letzten zwölf Monaten hat Dept – laut eigenen Angaben ein Vorreiter im Bereich der Web3-Innovation – eine Reihe von Marktneuheiten eingeführt:

März 2022: Zusammen mit Vogue Business, Yahoo und Journee hostet Dept eine Metaverse-Experience, die in einer «einzigartigen immersiven, virtuellen Welt»

November 2021: Dept hat die erste Open Source White-Label-Lösung Algomart eingeführt, die auf der Algorand-Blockchain aufbaut und es Unternehmen ermöglicht, einen eigenen NFT-Marktplatz zu entwickeln.

September 2021: Gemeinsam mit Journee hat Dept das erste Meta-Festival veranstaltet, bei dem über 4000 Menschen die hybride Metapolis-Welt besuchen

Mai 2021: Zehntausende Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt haben sich während des Eurovision Song Contest Rotterdam 2021 im von Dept geschaffenen Eurovision Village 2021 getroffen.

Auf der Grundlage der aus diesen Projekten gewonnenen Erkenntnisse hat Dept gemäss Mitteilung das Fachwissen seiner über 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Teams gebündelt und ein globales Team erfahrener Spezialistinnen und Spezialisten in ihrer Metaverse Practice zusammengestellt. Die Metaverse Practice von Dept umfasst Fachwissen in den Bereichen Blockchain-Technologie, dezentrale Anwendungen, AR, immersive Experiences, Kryptowährungen und Daten sowie kreative Marketing-Power.

Dept hat laut Mitteilung zudem angekündigt, am 28. Juni 2022 das laut eigenen Angaben weltweit erste 24-Stunden-Event im Metaverse zu veranstalten. Das bisher grösste Meta Festival soll alle Teile der Welt miteinander verbinden. Die Veranstaltung wird zukunftsorientierte Innovatorinnen und Innovatoren, Technologien, Marken und Menschen an einem virtuellen Veranstaltungsort namens Metapolis zusammenbringen, und den Teilnehmenden Hunderte von Vorträgen, Musik, Workshops und mehr bieten. In der Schweiz veranstaltet Dept im Vorfeld einen umfangreichen Web3-Event. (pd/tim)