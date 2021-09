Best of Swiss Apps 2021: Eingabefrist um eine Woche verlängert

Es sind bereits zahlreiche spannende Projekte im Postfach von Best of Swiss Apps gelandet – viele weitere sind noch in der Pipeline, wie es in einer Mitteilung heisst. Deswegen hat der Preisverleiher beschlossen, auch dieses Jahr die Eingabefrist um sieben Tage zu verlängern. Die definitive Frist endet somit am 13. September 2021 um Mitternacht.

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer festlichen Gala am 3. November im Zürcher AURA statt. Weitere Informationen finden Sie hier. (pd/tim)