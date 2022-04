Vom 26. bis 28. Mai findet die Fantasy Basel am Auffahrtswochenende in den vier Hallen der Messe Basel statt. Film-, Gaming-, Cosplay- und Comic-Fans würden aus ganz Europa anreisen, heisst es in der Mitteilung.

Die Besucher erwarten Erlebniswelten rund um Games, Comic, Manga, Cosplay, Urban- und Tattoo Art, Sci-Fi- und Space-Ausstellungen, Action-Zonen und VR-Technologien. Schauspieler wie Alfred Enoch (Harry Potter, How to Get Away With Murder, Foundation), Georgia Hirst (Vikings), Dean Cain (Superman, Lois & Clark), Daniel Portmann und Vladimir Furdik (Game of Thrones) sind auf der Bühne und bei Foto- und Autogrammsessions anzutreffen.

Ebenfalls präsent sind Star-Comic-Zeichner wie Enrico Marini, Laura Braga, Sarah Anderson oder der Illustrator John Howe (Der Herr der Ringe, Der Hobbit) zu Gast. Internationale Fangruppen bringen Fan-Modelle und Kostüme aus dem Star Wars-Universum nach Basel.

An der Messe sollen sämtliche Themenbereiche der Popkultur aufgegriffen, heisst es weiter. (pd/wid)