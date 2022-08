Energy: Erstes Radiostudio im Metaverse eröffnet

Energy lanciert das erste Radiostudio im Metaverse und plant mit Swisscom eine virtuelle Konzertserie. Damit bieten sich der digital-affinen Community künftig ganz neue Möglichkeiten, die Energy-Welt zu erkunden und in interaktiver Form zu erleben, wie es in einer Mitteilung heisst. Das «einzigartige virtuelle Radiostudio» habe sein eigenes Musikprogramm, ein eigenes Klangbild und werde auch regelmässig von verschiedenen bekannten Energy-Moderatorinnen und -Moderatoren besucht.

Das realitätsgetreu nachgebildete Radiostudio befindet sich auf Decentraland – einer dezentralisierten 3D-Plattform für virtuelle Realität. Das Radiostudio wurde in Zusammenarbeit mit der Software Brauerei AG aus Zürich konzipiert und umgesetzt. Auch Swisscom ist, als langjährige Presenting-Partnerin der Energy-Live-Events, bei den Umsetzungen im Metaverse von Beginn an mit an Bord und mit einer eigenen Lounge und dem «blue Space» vertreten.

«Mit einem kleinen, agilen Team und zusammen mit Swisscom sowie der Software Brauerei konnten wir in den letzten Wochen gemeinsam die neue Radiostation im Metaverse umsetzen», wird Pascal Frei, CEO der Energy Gruppe, zitiert. «Nun wollen wir die Möglichkeiten mit unserer Community erleben, dabei viel lernen und das Metaverse-Projekt weiter vorantreiben». Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden und Mitglied der Geschäftsleitung von Swisscom, freut sich über die gemeinsame Initiative: «Metaverse ist in aller Munde und bietet uns auf verschiedenen Ebenen die Möglichkeit, neue Chancen der digitalen Welt zu identifizieren. Es macht mich stolz zusammen mit unserem langjährigen Partner Energy erneut einen Innovations-Benchmark in der Aktivierung unserer Partnerschaft zu setzen und eine Pionierrolle in diesem Zukunftsthema einzunehmen.»

Der Energy-Radiosender im Metaverse kommt laut Mitteilung «beinahe wie ein echtes Studio daher» und wurde 1:1 virtuell nachgebaut. Von der akustischen Klangwelt, bis hin zu Radio-Hosts vor Ort oder auch eigenen Station Voices – zum ersten Mal bei gewissen Elementen in Englisch – werde das Erlebnis zwar speziell, aber auch einzigartig, wie Pascal Frei erklärt: «Unser Radiosender kann gesehen und gehört werden. Ich freue mich darauf, wenn schon bald unsere Moderatorinnen und Moderatoren live dabei sind und sich mit der Community digital austauschen und untereinander virtuell kommunizieren.»

Wer bis am 4. September 2022 das Energy-Radiostudio im Metaverse besucht, sammelt mittels «Play to Earn»-Mechanismus sogenannte «Shoap-Tokens», welche für Verlosungen rund um Energy-Air-Tickets eingelöst werden können. Auch im virtuellen «blue Space» von Swisscom werden Energy-Air-Tickets verlost. Geplant ist zudem ein Live-Besuch im Metaverse-Radiostudio während der Show am Energy Air, bei dem Zuschauerinnen und Zuschauer ins virtuelle Geschehen eintauchen können.

Neben dem Radiostudio sind bis Ende Jahr erste Metaverse-Livekonzerte mit Swisscom geplant, bei welchen im Stile einer Energy Live Session sowohl nationale als auch internationale Acts die Besucherinnen und Besucher im Web 3.0 musikalisch begeistern werden. (pd/cbe)