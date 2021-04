Google: Expansion ins Zürcher Bankenviertel

Der ehemalige Schweizer Hauptsitz des US-Techkonzerns IBM am General-Guisan-Quai in Zürich wird seit August 2020 gesamtsaniert. Über künftige Mieter wurde striktes Stillschweigen vereinbart. Wie der Tages-Anzeiger von drei unabhängigen Quellen weiss, soll das Gebäude an zentraler Lage nahe dem Seebecken spätestens 2022 von Google angemietet werden (Artikel online nicht verfügbar).

Google Schweiz will das Gerücht gegenüber dem Tages-Anzeiger weder bestätigen noch dementieren. Über «Ausbaupläne und Investitionen am Standort Zürich» werde wie üblich «bei gegebenem Zeitpunkt» informiert, so Google-Sprecher Samuel Leiser.

Mittlerweile arbeiten über 4000 Google-Mitarbeitende in Zürich. 2019 kommunizierte der Konzern, dass es Platz für 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben werde. Laut Tages-Anzeiger sind aktuell 62 Stellen in Zürich ausgeschrieben.

Das Geschäftshaus am General-Guisan-Quai wurde zwischen 1969 und 1973 vom Architekten Jacques Schader geplant und erstellt und befindet sich heute im Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte von kommunaler Bedeutung. Das Haus gehört heute der Zurich Versicherung. (cbe)