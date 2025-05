Publiziert am 30.05.2025

Der Facebook-Mutterkonzern Meta arbeitet an mit künstlicher Intelligenz (KI) versehener Technologie für die Ausrüstung von Soldaten. Das Projekt läuft in einer Partnerschaft mit dem Rüstungs-Start-up Anduril, wie das Unternehmen mitteilte.

Meta habe das vergangene Jahrzehnt damit verbracht, KI und die sogenannte Augmented Reality (AR) weiterzuentwickeln, erklärte Meta-Chef Mark Zuckerberg in einer Erklärung. «Wir sind stolz darauf, mit Anduril zusammenzuarbeiten, um diese Technologien den amerikanischen Soldaten zur Verfügung zu stellen, die unsere Interessen zuhause und im Ausland schützen.»

Anders als bei der Virtual Reality (VR) erschaffen AR-Anwendungen keine völlig neue Realität, sondern ergänzen das echte Leben um digitale Komponenten.

In der Kooperation will Meta der Mitteilung zufolge AR und KI mit einer Datenanalyseplattform von Anduril namens Lattice verbinden – vermutlich in Form von Brillen oder Visieren. Anduril beschreibt Lattice als KI-gestütztes Kommando- und Kontrollsystem, das Kampfzoneninformationen in Echtzeit für die Entscheidungsfindung liefern kann.

«Um keine Toten mehr im Kampf zu haben, bräuchte man hunderte neuer Technologien. Um die meisten Todesfälle bei der Ausbildung zu verhindern, braucht man einfach nur sehr gute Virtual-Reality-Simulatoren», erklärte Anduril-Mitgründer Palmer Luckey in einem Podcast. Der 32-Jährige hatte das Virtual-Reality-Unternehmen Oculus mitbegründet, das 2014 vom damaligen Unternehmen Facebook gekauft wurde. (awp/sda/afp/cbe)