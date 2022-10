Mediapulse Streaming Data: Fernsehen bleibt am beliebtesten

Das klassische Fernsehen zeichnet sich auch im dritten Quartal von 2022 durch die höchsten Tagesreichweiten aus. Diese folgen einem ähnlichen Jahreszeiten-Trend wie im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Blick auf die Video-Plattform YouTube und den Streaming-Anbieter Netflix zeige, dass auch sie weiterhin relevante Publikumsanteile in Bezug auf die Tagesreichweiten erzielen würden. Die weiteren Streaming-Plattformen Disney+, Amazon Prime und Apple TV+ würden noch immer vergleichsweise wenige Personen erreichen.

Bei der Nutzungsdauer liegt das klassische Fernsehen weiterhin an der Spitze und bindet sowohl die gesamte Schweizer Bevölkerung als auch seine effektiven Nutzer am längsten, wie es weiter heisst. Dahinter folgt die Streaming-Plattform Netflix, welche über eine hohe Verweildauer verfügt – gefolgt von TV über Small-Screen-Devices. YouTube zeichne sich im Vergleich zu Netflix zwar über eine tiefere Verweil-, aber dennoch höhere Sehdauer aus.

In der italienischen Schweiz werden über das klassische Fernsehen sowie die Streaming-Dienste weiterhin mehr Personen erreicht als in den übrigen Sprachregionen. Dagegen würden sich zwischen der Suisse Romande und der Deutschschweiz kaum Unterschiede zeigen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Neu sei, dass der Unterschied der Sprachregionen nicht in Hinsicht auf die Fernseh-Nutzung über Small-Screen-Devices bestehe.

Der dritte Quartalsbericht 2022 zeigt zudem, dass YouTube in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen mehr Personen erreicht als die Angebote der TV-Sender. Bei dieser Altersgruppe sei YouTube somit weiterhin das Bewegtbild-Angebot mit der grössten Nutzerschaft. Bei allen weiteren Altersgruppen hat TV aber weiterhin die höchste Tagesreichweite. Im dritten Quartal erreicht dieses sogar leicht mehr Männer als Frauen.

Die Nutzung von TV und Netflix findet – wie schon im letzten Quartal – beinahe ausschliesslich auf dem klassischen TV-Gerät statt, während YouTube vor allem auf den Small-Screen-Devices konsumiert wird. (pd/tim)