Swisscom

Gespräche von UPC und Sunrise überraschen nicht

Die Telekomfirma geht davon aus, dass eine Fusion von UPC und Sunrise zu mehr Wettbewerb führen würde. Bedeckt gab sich das Management an der Bilanzmedienkonferenz zur laufenden Auktion der 5G-Frequenzen.

Die Swisscom sei gut und breit aufgestellt, so dass er einer möglichen Fusion von UPC und Sunrise positiv entgegenschaue, sagte CEO Urs Schaeppi an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich. (Bild: Keystone/Walter Bieri)