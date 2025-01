Campfire: Globetrotter antwortet mit KI

Publiziert am 24.01.2025

Die Entscheidung für den Einsatz von KI bei Globetrotter sei vor allem durch die Anforderungen eines modernen, globalen Reisemarktes motiviert, wie es in einer Mitteilung heisst. Die technische Lösung dazu stammt von der Digitalagentur Campfire.

«Unsere Produkte sind komplex, und die Wünsche und User Journeys unserer Kunden so vielfältig wie ihre Reisepläne. Das stellt uns vor die Herausforderung, rund um die Uhr präsent zu sein, ohne die Menschlichkeit zu verlieren, die unsere Beratung ausmacht», erklärt Lars Schöps, Leiter Digitales Marketing bei Globetrotter, in der Mitteilung. «Eine intelligente KI-Suche wie unser KI-Kompass kann für unsere Kunden eine Art Brücke sein und die menschliche Art der Informationsweitergabe simulieren.»

So sieht einen Suchablauf aus: Ein Kunde sucht nach Reiseinspiration für Wüstenlandschaften und hat zahlreiche Fragen – von den besten Reisezeiten über Einreisebestimmungen bis hin zu Inspirationen für die Reiseroute oder Details zu Mietfahrzeugen. Auf der Startseite von globetrotter.ch findet er den KI-Kompass. Der Kunde gibt seine Fragen ein – ganz so, wie sie ihm in den Sinn kommen. Der KI-Kompass kann nicht nur konkrete Suchen beantworten, er hilft effektiv bei der Exploration und dem Finden und stellt gewünschte Informationen strukturiert bereit, ohne den persönlichen Touch eines Dialogs aus den Augen zu verlieren. (pd/spo)