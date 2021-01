Schweizer SaaS-Lösung: Goldbach vermarktet ihre Plattformen über goTom

Die Goldbach neXT, das Technologie- und Service-Kompetenzzentrum für den digitalen Werbemarkt der TX Group und Goldbach, wurde laut einer Mitteilung per Januar 2021 erfolgreich auf die Plattform von goTom migriert. In einer mehrmonatigen Integrationsphase seien verschiedene neue Funktionalitäten entwickelt und Drittsysteme angeschlossen worden.

Alexander Horrolt Managing Director der Goldbach neXT äussert sich erfreut über die erfolgreiche Migration: «Bei der Zusammenführung der Vermarktung der TX Group und Goldbach haben wir uns intensiv mit der zukünftigen IT-Architektur beschäftigt. Die moderne SaaS-Plattform von goTom ist neu ein zentraler Bestandteil unserer technischen Infrastruktur und ergänzt unsere bestehenden Systeme ideal.»

Goldbach verwendet goTom bei der Erstellung von Angeboten für Display-, Video- und Mobile Ads. Die Software unterstützt zudem deren Abwicklung und stellt wichtige Daten für die Optimierung und Kontrolle der Performance bereit. Zudem übernimmt sie die Fakturierung sowie die Berechnung der Publisher-Gutschriften über das gesamte Online-Portfolio.

Die Plattform ermöglicht die kaufmännische Abwicklung von digitalen Kampagnen sowie die Verwaltung von Werbeplätzen. Im Fokus der Lösung steht neben der Automatisierung von zeitintensiven Prozessen die weitere Verbesserung der Services gegenüber Werbekunden und Publisher.

goTom ist ein Schweizer Adtech-Unternehmen, das eine hochspezialisierte Buchungsplattform für den kompletten Sales- und Campaign-Management-Prozess von digitaler Werbung anbietet. (pd/eh)