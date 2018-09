Cloud Platform: Google baut Rechenzentrum im Aargau

Als Google im Mai per Blogpost ankündigte, in der «Region Zürich» ein grosses Rechenzentrum aufzubauen, machte das keine grossen Schlagzeilen.

Jetzt wird das konkret. Wie der «SonntagsBlick» unter Berufung auf «bestens informierte Quellen» schreibt, zieht Google nach Lupfig in den Kanton Aargau.

Hier baut die Firma Green ein Hochsicherheits-Rechenzentrum ganz nach den Ansprüchen von Google. Das freut SVP-Nationalrat Franz Grüter. Er ist heute Minderheitsaktionär und Präsident von Green.

Google verspricht den Kunden in der Schweiz «Hochverfügbarkeits-Computing, Flexibilität, höchste Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit». Eine Rutschbahn für die Mitarbeiter wie in den Google-Büros werde es aber nicht geben, so der Sobli. Viel Personal ist dafür nicht nötig: Nur rund ein Dutzend Angestellte werden für das Datencenter zuständig sein.

Geplant ist, dass das Rechenzentrum nächsten Frühling den Betrieb aufnimmt. Bisher betreibt Google laut Sobli in Europa fünf solche Zentren, weltweit seien es 17. (eh)