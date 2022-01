Menschen greifen immer häufiger zum Smartphone statt zum Computer, um sich zu informieren und Dinge zu erledigen. Dabei erwarten sie schnelle und personalisierte Erfahrungen. Doch die mobilen Seiten sind im Vergleich zu den Desktopversionen häufig defizitär hinsichtlich User Experience und Ladezeiten. Unternehmen investieren in die Optimierung ihrer mobilen Websites und Shops, um die Conversion-Raten zu erhöhen und das Engagement zu fördern. Das ist auch essenziell, um aussagekräftige First-Party-Daten zu generieren und die Werbeausgaben so effizient wie möglich einzusetzen, heisst es in einer Mitteilung.

Genau darin seien die Google-Partneragenturen wie Webrepublic, die mit der neu eingeführten «Mobile Web»-Zertifizierung prämiert sind, hervorragend. «Mit der ‹Mobile Web›-Zertifizierung von Google beweisen wir, dass unsere Beratung genau da ansetzt, wo sehr viel Potenzial vorhanden ist – und in Zukunft noch mehr sein wird», wird Martin Stadelmann, Team Lead SEO Webrepublic, zitiert. «Es ist für unsere Kunden zentral, den Hebel einer einwandfreien Benutzerfreundlichkeit fürs mobile Web zu nutzen und sicherzustellen, dass Userinnen und User konvertieren.»

Die sechs zertifizierten Mitarbeitenden des Webrepublic-SEO-Teams haben laut Mitteilung einen mehrstufigen Prüfungsprozess absolviert. Dazu gehörte neben der Einzelzertifizierung «Drive growth with mobile experience» auch, betriebswirtschaftliche und technische Kenntnisse zu beweisen. Hinzu kommen ein im Markt umgesetzter PageSpeed-Audit sowie ein UX-Audit. Das globale Google Mobile Web Certification Team ist für die Auswertung der Prüfung verantwortlich und stellt sicher, dass die Agentur diese Art von Projekten holistisch angeht und erfolgreich durchgeführt hat. (pd/cbe)