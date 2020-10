Google News Showcase

Google zahlt Verlagen eine Milliarde Dollar

Der US-Technologieriese will Verlagen weltweit in den nächsten drei Jahren mehr als eine Milliarde Dollar für journalistische Inhalte zahlen. Er startet ab sofort das Projekt «Google News Showcase» in Deutschland und Brasilien.

Googles Schritt gilt für viele in der Branche als Kehrtwende. (Bild: pixabay/Photo Mix)