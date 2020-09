Automatisiert im Adserver: goTom gewinnt Kunde in Österreich

Mit der VGN Digital, der Digitalunit des grössten Magazin-Verlags in Österreich, nutze ein weiteres Medienunternehmen die Schweizer SaaS-Lösung goTom für die Vermarktung von Online-Werbeinventar. Darüber berichtete goTom in einer Mitteilung.

VGN Digital setzt die Cloud-Lösung aus Zürich ab sofort ein. Die Software unterstützt das Sales- und Campaign-Management-Team beim Verkauf und der Abwicklung von Online-Kampagnen. Im Fokus der Lösung steht dabei die Automatisierung von zeitintensiven Prozessen wie zum Beispiel das Einbinden von Kampagnen im Adserver.

goTom lässt sich einfach in bestehende technische Infrastrukturen - inklusive Drittsysteme integrieren. Die Software verfügt über alle relevanten Schnittstellen zu Ad Servern, ERP- und CRM-Systemen. Dies schafft laut eigenen Angaben «eine deutlich höhere Geschwindigkeit beim Roll Out und reduziert unternehmensseitig Aufwände in der Projektsteuerung».

goTom harmonisiert darüber hinaus mit anderen Order Management Systemen für Print, TV und Radio. Alle relevanten Ad Server werden heute angesteuert, ebenso wie die wichtigsten ERP- und CRM-Systeme. Es ist im Einsatz bei TX Group, Admeira, SBB oder bei watson. In Österreich setzen die Kronen Zeitung, willhaben.at oder auch Teads.tv auf goTom. (pd/eh)