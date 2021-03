Die Webseiten des Islamischen Zentralrates Schweiz (IZRS) sind derzeit einem Cyber-Angriff ausgesetzt. Die Attacke habe am jüngsten Abstimmungssonntag begonnen und der Internet-Auftritt sei bis auf weiteres unzugänglich, teilte die Organisation am Dienstagmorgen in Bern mit. Man arbeite daran, die Störungen noch im Laufe des Tages zu beseitigen, hiess es weiter.

Es sei aber bemerkenswert, dass der Angriff ausgerechnet am Abstimmungssonntag, an dem über das Verhüllungsverbot befunden worden war, erfolgt sei und noch anhalte, schrieb der IZRS im Communiqué. Die islamische Organisation verurteile die Cyber-Attacke aufs Schärfste. Und wer auch immer dahinterstecke, handele gegen den Geist der Meinungsäusserungsfreiheit, mahnte der IZRS. (sda/lom)