Der Telekomkonzern Swisscom hat seit 2012 eine Million Handys gesammelt. Damit wurden fünf Millionen Mahlzeiten für Kinder in Not finanziert, teilte das Unternehmen am Montag mit. Mit dem vor zehn Jahren lancierten Programm «Mobile Aid» können Kunden und Nichtkunden in Shops der Swisscom ihre alten Handys spenden. Diese werden entweder aufbereitet und verkauft oder rezykliert. Der Erlös geht an SOS-Kinderdorf Schweiz. (sda/mj)