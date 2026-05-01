Netflix: Hochkant-Clips in Smartphone-App

Publiziert am 01.05.2026

Netflix wird in seiner Smartphone-App künftig Clips im Hochformat aus dem Angebot des Streaming-Riesen zeigen. Die Idee dahinter ist, Nutzern die Suche nach für sie interessanten Filmen und Serien zu erleichtern.

Der Clips-Bereich wird zunächst in den USA, Grossbritannien, Australien, Kanada, Indien, Malaysia, Pakistan, den Philippinen und Südafrika eingeführt, weitere Länder sollen in den kommenden Monaten folgen, wie Netflix ankündigte.

Die Funktion ist ein wenig wie eine Video-App aufgebaut: Gescrollt wird vertikal. Filme und Serien können direkt aus dem Clips-Bereich zur persönlichen Netflix-Liste hinzugefügt und an Freunde weitergeleitet werden. Netflix reagiert damit darauf, dass Smartphone-Nutzer oft Ausschnitte aus dem Programm des Streaminganbieters etwa bei TikTok zu sehen bekommen.

Die Bildausschnitte sind dabei ans Hochformat angepasst. Netflix will zudem für verschiedene Nutzer unterschiedliche Fragmente auswählen, angepasst an ihre Interessen. Ausschnitte aus Podcasts und dem Netflix-Liveprogramm sollen später folgen, ebenso Genre- und Themenkollektionen, wie es hiess.

Gleichzeitig mit den Clips führt Netflix auch eine überarbeitete Navigation in der Smartphone-App ein. Das neue Design solle das Wichtige in den Vordergrund rücken und die Entdeckung von Inhalten schneller und einfacher machen, so das Unternehmen. Netflix hatte zuletzt auch seine TV-App erstmals seit über zehn Jahren grundlegend überarbeitet.

«Mobile Nutzung ist ein wichtiger Teil davon, wie Netflix-Mitglieder mit der Unterhaltung verbunden bleiben, die sie lieben», wird Elizabeth Stone, Chief Product and Technology Officer bei Netflix, in einer Mitteilung zitiert. «Unsere Vision ist es, das mobile Erlebnis genauso unterhaltsam zu machen wie die Inhalte selbst.» (sda/dpa/pd/cbe)