Publiziert am 29.10.2026

Ein Drittel der Bevölkerung ab 14 Jahren nimmt mindestens mehrmals pro Woche Inhalte von Medienangeboten in sozialen Netzwerken wahr, knapp ein Viertel solche von Influencern und Content Creators. Das zeigt die neue Ausgabe der Intermediastudie Mach Strategy, die die WEMF am Donnerstag veröffentlicht hat. Insgesamt nutzen 70 Prozent mindestens mehrmals pro Woche soziale Netzwerke.

Die beiden Kennzahlen weist die Studie erstmals separat aus. Vergleichswerte aus früheren Jahren gibt es deshalb nicht. Grundlage sind die Angaben von 30'375 befragten Personen zu 14 Plattformen, darunter Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn und X. Die Werte beruhen auf Selbstauskunft der Befragten. Offen bleibt, wie die Studie ein Medienangebot abgrenzt und in welchem Zeitraum die Daten erhoben wurden.

Bei jüngeren Personen liegen die Werte höher. Bei den unter 30-Jährigen beachtet laut Wemf mehr als die Hälfte regelmässig Inhalte von Influencern. Bei den 20- bis 29-Jährigen nehmen 52,4 Prozent regelmässig Medieninhalte in sozialen Netzwerken wahr. Weil die Altersgruppen unterschiedlich abgegrenzt sind, lassen sich die beiden Werte nicht direkt vergleichen.

Wer Inhalte von Medien oder Influencern in sozialen Netzwerken beachtet, beurteilt die dortige Werbung nach Angaben der WEMF häufiger als informativ, glaubwürdig und attraktiv als die Gesamtbevölkerung. Zahlen dazu nennt die Mitteilung nicht. Laut Wemf sollen Werbetreibende mit den Daten Influencer-Marketing genauer bewerten können. Medienhäusern sollen sie zeigen, wie ihre Inhalte auf den Plattformen wahrgenommen werden.

Neu erfasst die Studie zudem, welche Anwendungen für künstliche Intelligenz genutzt werden und ob in der Gratis- oder Bezahlversion. Resultate zur KI-Nutzung hat die Wemf noch nicht kommuniziert. Laut Wemf deckt die Mach Strategy damit Gattungen von Presse und TV über Out of Home bis zu Gaming ab. (pd/nil)