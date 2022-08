Ein Praktikant von Google hat auf einem mittlerweile gelöschten Beitrag auf TikTok erzählt, dass er monatlich 9000 Franken verdiene, wie die Handelszeitung schreibt. Gegenüber persoenlich.com wollte Google zu dieser Aussage keine Stellung nehmen oder ein Interview geben – nicht zuletzt um auch den Praktikanten «zu schützen». Die Summe wird in der gesamten Branche als hoch eingeschätzt, bestätigt aber die Meinung, dass Google mit hohen Gehältern die besten IT-Experten zu sich hole. Viele hofften anschliessend auf eine Festanstellung.

Wie Personalexperte Matthias Mölleney gegenüber 20 Minuten verlauten lässt, sei dieser Lohn «unvorstellbar hoch» für ein Praktikum. Er vermute, dass es sich nicht um einen normalen Praktikanten handle, sondern um ein Talent, um dass sich die Firma reisse. Beim Praktikum in der IT beim Bund gebe deutlich weniger als bei Google.

Wie eine Sprecherin im gleichen 20-Minuten-Artikel erklärte, seien die Praktika-Regeln in der gesamten Bundesverwaltung und damit im Bundesamt für Informatik gleich. So gäbe es während des Bachelorstudiums monatlich 2668 Franken und nach dem Masterstudium oder der Promotion bis zu 4180 Franken. Andere Arbeitgebende wie HP Schweiz oder Swisscom hielten sich gegenüber 20 Minuten bedeckt. In der Kommunikations- und Medienbranche sind die Löhne deutlich tiefer, was aber auch an den geringeren Einnahmemöglichkeiten liegt. (ma)