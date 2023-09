Female Leadership: HWZ vergibt erneut Scholarship

Ladies Drive, ein Wirtschaftsmagazin für Frauen von Sandra-Stella Triebl, ElleXX, die Schweizer Finanz-Medienplattform für Frauen, die unter anderem von Patrizia Laeri, Beirätin des Institute for Digital Business HWZ, gegründet wurde, und die HWZ spannen dieses Jahr zusammen und vergeben gemeinsam ein Scholarship für einen Executive MBA Digital Leadership.

Dieses Förderprojekt, das die HWZ letztes Jahr zusammen mit Sandra-Stella Triebl von Swiss Ladies Drive ins Leben gerufen hat, richtet sich laut einer Mitteilung an zukünftige weibliche Führungskräfte und verfolgt das Ziel, digital-affine Frauen zu ermutigen, sich noch stärker in den laufenden Transformationsprozess ihrer Unternehmen einzubringen und diesen selbst mitzugestalten.

Das mit 58'000 Franken dotierte Stipendium wurde im vergangenen Jahr erstmals im Rahmen dieses Förderprojekts vergeben. Das Nominierungsverfahren für das diesjährige Stipendium läuft ab sofort bis Ende Oktober. Die Gewinnerin wird Anfang Dezember 2023 bekannt gegeben.

«Mit der Vergabe des Scholarships wollen wir einer zukünftigen ‹Digital Leaderin› die Möglichkeit geben, die digitale Transformation mitzugestalten. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Initiative in diesem Jahr gemeinsam mit Ladies Drive und ElleXX weiterführen können», wird Daniela Dunne, Leiterin Marketing & Kommunikation der HWZ, in der Mitteilung zitiert.

Sandra-Stella Triebl, Gründerin Ladies Drive, Chefredakteurin und Unternehmerin, freut sich auf die erneute Vergabe des Scholarships: «Wir von Ladies Drive sind stolz, Partnerin und Mit-Initiatorin der ersten Stunde des Scholarships zu sein und freuen uns, mit der neu geborenen Allianz mit ElleXX, nun noch mehr Frauen die Möglichkeit zu bieten, diese fantastische Ausbildung an der HWZ erleben zu können.»

Auch für Patrizia Laeri, Mitgründerin von ElleXX, ist es eine Herzensangelegenheit, sich für eine solche Initiative zu engagieren und freut sich mit ElleXX in diesem Jahr Teil davon zu sein: «Als Beirätin des Institutes for Digital Business und Fintech-Unternehmerin engagiere ich mich seit Jahren für digitale und finanzielle Bildung. Es ist heute insbesondere für Frauen essentiell, am Puls der Tech-Trends zu sein und alte Denkmuster und Geschäftsmodelle herauszufordern.»

Ein Executive MBA für digitale Leader

Seit 2020 führt die HWZ mit dem Executive MBA Digital Leadership ein einzigartiges, dreisemestriges Programm für weibliche und männliche Führungskräfte durch, die ihr Wissen über digitale Technologien und neue Führungsansätze vertiefen und digitale Visionen für ihr Unternehmen entwickeln wollen. Innovative und attraktive Elemente definieren in der Schweiz einen neuen Massstab für EMBA-Programme. Die Leitung liegt bei Sunnie J. Groeneveld und Manuel P. Nappo.

Im Executive MBA Digital Leadership HWZ befassen sich die Führungskräfte mit Themen wie datenbasierte Entscheidungsfindung, Plattform-Ökonomie, Intrapreneurship und lernen in Innovationsökosystemen zu agieren und gemeinsam mit neuen Stakeholdern branchenübergreifend zusammenzuarbeiten. Neben der Vermittlung eines fundierten digitalen Technologieverständnisses wird gezielt auf die persönliche Entwicklung sowie die unternehmerische und kommunikative Kompetenz der Teilnehmenden gesetzt. (pd/cbe)