Edge Strategy ist eine «Software as a Service»-Lösung zur Messung, Beschleunigung und Zertifizierung von Geschlechtergerechtigkeit und intersektioneller Gerechtigkeit. Sie ermöglicht es Unternehmen, effektiv eine diverse Belegschaft zu fördern und zu managen. Die Edge-Zertifizierung wurde offiziell am Weltwirtschaftsforum in Davos 2011 lanciert und die Bewertungsmethodik wird in Form eines Onlinetools umgesetzt. Der aktuelle Kundenstamm von Edge Strategy besteht aus über 200 grossen Organisationen in 50 Ländern aus 30 verschiedenen Industriezweigen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

«Als international aktiver Medien- und Technologiekonzern nutzt Ringier seine publizistische und technologische Kraft, um Geschlechtergleichstellung zu fördern», wird Ringier-CEO Marc Walder zitiert. «Dies tun wir durch die Initiative EqualVoice, deren Ziel es ist, Frauen in den Medien sichtbarer zu machen sowie Frauen und Männern eine gleichberechtigte Stimme zu verleihen. Kern unserer Initiative ist die Messung des Geschlechteranteils in den Beiträgen unserer Medienmarken durch den EqualVoice-Factor auf Basis eines semantischen Algorithmus. Wir sind überzeugt: Nur was gemessen wird, wird auch umgesetzt. Dies macht den Edge-Zertifizierungsprozess für uns so attraktiv und nachhaltig. Während des Edge-Zertifizierungsprozesses unserer Gruppe reifte die Idee, die Edge-Gründerinnen beim weltweiten Ausbau ihrer Idee und ihres Systems nachhaltig zu unterstützen.» (pd/cbe)