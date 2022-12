Twitter: iPhone-User müssen für Abo mehr bezahlen

Damit werden Nutzer für die Verifizierung ihres Nutzerkontos durch das weisse Häkchen in einem blauen Kreis zur Kasse gebeten. Das Häkchen, das anzeigt, dass ein Nutzerkonto von Twitter verifiziert worden ist, war bisher kostenlos und wurde etwa an Politiker, Prominente, Journalisten und Organisation vergeben. Künftig ist ein kostenpflichtiges Abonnement Voraussetzung für das begehrte Verifizierungshäkchen auf einem Nutzerkonto.

Twitter Blue soll für iPhone-Nutzer deutlich teurer sein: «Wir relaunchen @TwitterBlue am Montag – abonnieren Sie im Web für 8 Dollar/Monat oder auf (Apples) iOS für 11 Dollar/Monat, und erhalten Sie Zugang zu exklusiven Funktionen einschliesslich des blauen Häkchens», twitterte das Unternehmen.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark pic.twitter.com/DvvsLoSO50