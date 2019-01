Blick.ch: Janosch Tröhler wird Head of Community

Die Community auf blick.ch soll stärker gepflegt und ausgebaut werden. Dazu schafft «Blick» im Digital-Team ein eigenes Community-Team. Per 1. Februar wird Janosch Tröhler, bisher Projekt Manager Editorial, Teamleiter Community.

«‹Blick› soll im digitalen Raum noch näher bei seinen Lesern sein. Ich möchte die Interaktionen zwischen unseren Nutzern, unseren Inhalten und der Redaktion steigern», sagt Tröhler auf Anfrage von persoenlich.com. Das Potenzial der Community sei «enorm gross». Der 28-Jährige freue sich, bald mit seinem Team aktiv zu werden. «Damit wir unsere Ziele erreichen, werden wir einerseits klassische Formate wie Umfragen oder Aufrufe nutzen. Andererseits werden wir aber auch mit neuen Formen experimentieren.» Tröhler finde eine ideale Ausgangslage vor: «Wir profitieren von den bereits gemachten Erfahrungen der Blick-Gruppe und generieren gleichzeitig neue, frische Ideen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Engagement, Transparenz und Dialoge auf Augenhöhe essentielle Komponenten für das Vertrauen in den Journalismus sind.»

Tröhler berichtet in seiner neu geschaffenen Funktion direkt an Katia Murmann, Chefredaktorin Digital der Blick-Gruppe. Neben Tröhler arbeiten ein Community Editor sowie die Kommentar-Moderatoren im Team. Sie alle sind schon länger im Newsroom der Blick-Gruppe tätig und werden ab dem 1. Februar Teil des neuen Community-Teams.

Tröhler arbeitet seit März 2018 beim «Blick» als Bindeglied zwischen den verschiedenen Abteilungen der Blick-Gruppe. «Als Project Manager Editorial bringe ich die redaktionelle Perspektive in diverse Projekte ein», sagt er weiter. Der Journalist engagiert sich nebenbei im Zürcher Presseverein für bessere Arbeitsbedinungen in der Medienbranche und unterrichtet am Medienausbildungszentrum in Luzern. (wid/cbe)