Standortförderung: Jetzt kommt die Internet-Endung .zuerich

Unternehmen und Organisationen können ab Ende August eine Zürcher Domain kaufen: Die neue Internet-Endung für solche Webauftritte lautet .zuerich. Voraussetzung ist, dass die Betreiber einen Bezug zur Region Zürich haben.



Die Domain .zuerich steht nur Unternehmen und Organisationen offen, die im Kanton Zürich aktiv sind. So will der Kanton sicherstellen, dass die Betreiber solcher Websites auch wirklich etwas mit der Region zu tun haben.



Wie der Kanton am Dienstag mitteilte, sei die neue Endung eine Möglichkeit, von der «hervorragenden Positionierung» des Wirtschaftsraums Zürich zu profitieren. (sda/wid)