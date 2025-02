Tamedia: Jürgen Schlott wird Chief Digital Officer

Publiziert am 19.02.2025

Tamedia hat den Manager und Digitalstrategen Jürgen Schlott zum neuen Chief Digital Officer (CDO) ernannt, teilt das Medienunternehmen mit. Damit setzt Tamedia ihre Strategie zur beschleunigten Digitalisierung fort, die im vergangenen Jahr mit dem Aufbau des Digital Hubs gestartet wurde.

Der Hub fungiert als zentrale Plattform, die Kompetenzen aus den Bereichen User Experience, Audience Growth, Daten, KI und Technologie bündelt. Damit sollen die Performance und Produktivität von Tamedia und die Entfaltung einer neuen Innovationskraft gefördert werden.

Jürgen Schlott bringt über 20 Jahre Erfahrung in leitenden digitalen Positionen mit. Zuletzt war er Mitglied der Geschäftsleitung von BurdaForward, wo er den strategischen Ausbau von Distributionskanälen und transaktionsbasierten Geschäftsmodellen verantwortete. In früheren Rollen leitete er die Focus Online Group.

«Mit meiner langen Erfahrung im digitalen Publishing möchte ich, gemeinsam mit einem starken Team, aktiv dazu beitragen, innovative Technologien und datenbasierte Ansätze zu nutzen, um sowohl die Effizienz als auch die Reichweite von Tamedia nachhaltig zu steigern», wird Jürgen Schlott in der Mitteilung zitiert. Er wird Einsitz in die Geschäftsleitung nehmen und direkt an CEO Jessica Peppel-Schulz berichten.

«Ich möchte Patrick herzlich für seine wertvolle Arbeit danken. Es freut mich, dass er uns in seiner neuen Rolle als Growth Evangelist erhalten bleibt und mit seiner Erfahrung auch künftig einen wertvollen Beitrag zu unserer Wachstumsstrategie leisten wird», sagt CEO Jessica Peppel-Schulz, und weiter: «Nun freue ich mich, dass wir mit Jürgen einen erfahrenen Digitalstrategen und Macher gewinnen konnten, der mit seiner langjährigen Expertise im Aufbau digitaler Organisationen und Geschäftsmodelle ideal geeignet ist, um unsere digitale Transformation konsequent voranzutreiben.» (pd/spo)