AdNovum: Karin Bühler übernimmt HR-Leitung

Das Schweizer Software-Unternehmen AdNovum hat Karin Bühler, bis anhin Head of Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung von Leoni Studer, per 1. März zum Chief People Officer ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst. Karin Bühler wird damit Mitglied des Führungsteams des Unternehmens.

Durch die neu geschaffene Position stärke AdNovum sein strategisches HR-Management weltweit über alle Standorte, was eine wichtige Voraussetzung für das weitere nachhaltige Wachstum des Unternehmens sei, heisst es weiter.

Karin Bühler ist Betriebsökonomin und hat sich in den Bereichen Coaching und Konfliktmanagement weitergebildet. Sie bringt über 20 Jahre strategische und fachliche Erfahrung im HR-Management mit. Als Head of Human Resources bei LEONI Studer und fachliche HR-Verantwortliche bei einer Business-Group war sie für 4'500 Mitarbeitende in 30 Ländern verantwortlich. Davor war sie über 17 Jahre lang in verschiedenen HR-Positionen bei der Swisscom tätig und baute unter anderem als Head of Recruitment & Placement das Recruiting Center der Swisscom mit über 30 Recruitern auf. (pd/lom)