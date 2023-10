Meta

Werbefreie Plattformen sollen künftig kosten

Facebook oder Instagram ohne Werbung sollen in der EU laut einem Medienbericht ab zehn Euro im Monat kosten. Diesen Preis habe der Mutterkonzern Meta in Vorschlägen an Regulierer genannt, schrieb das Wall Street Journal in der Nacht zum Dienstag.