Dreifive: Kim Engels wird neuer Geschäftsführer

Publiziert am 27.08.2026

Kim Engels war zuletzt als CEO bei Converto tätig, wo er die Bereiche digitale Transformation, Innovation, Wachstum und Operations verantwortete (persoenlich.com berichtete). Davor war er in leitenden Positionen bei Mediabrands und Reprise Digital tätig, unter anderem als Co-Geschäftsführer von Mediabrands Schweiz (persoenlich.com berichtete). Bei der Dreifive (Switzerland) AG soll er laut Mitteilung insbesondere die Kompetenzen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Content Automation, digitale Kampagnenführung und Technik ausbauen sowie den Fokus auf skalierbare Beratungsangebote und datenbasierte Kommunikationslösungen legen.

Die bisherigen Managing Partner Marcel Oppliger und Sascha Frommhund übergeben die operative Verantwortung bis Jahresende. Als Mitinhaber und Verwaltungsräte der Dreifive Group AG wollen sie sich künftig auf die strategische Weiterentwicklung der Gruppe konzentrieren, die nach eigenen Angaben über 110 Mitarbeitende in der Schweiz, Deutschland und Österreich beschäftigt, sowie auf den Ausbau des internationalen Netzwerks und die Erschliessung neuer Geschäftsfelder. «Mit Kim Engels gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter operativer Erfahrung, tiefem Technologieverständnis und einem klaren Blick für die Zukunft der Kommunikations- und Agenturbranche», lässt sich Sascha Frommhund in der Mitteilung zitieren.

Parallel dazu verlässt Jolanda Kessler, Head of Digital Advertising und Partnerin, das Unternehmen im Verlauf des Jahres 2027 nach acht Jahren bei der Agentur. Sie soll die Übergabe an Engels noch begleiten. Ein genaues Austrittsdatum sowie die Gründe für ihren Wechsel nennt die Mitteilung nicht. (pd/nil)