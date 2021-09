DEX21: Konferenz wird in Frühling 2022 verschoben

Das Programm und die Referenten der DEX Live 2021 würden hochaktuelle Beiträge mit dem Themenschwerpunkt «Digital Brand Experience» bieten, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Konferenz vermittelt anhand von beispielhaften Cases wie Unternehmen ihre Marken digital erlebbar machen und wie das digitale Marketing den gegenwärtigen Herausforderungen begegnet. Das neue Format findet am Donnerstag, 18. Novermber, ab 14 Uhr statt (Türöffnung 13 Uhr). Und zwar hybrid: vor Ort im Kosmos als auch via Live-Streaming.

Das vielfältige Programm reicht von schwedischen Elektroautos von Polestar mit sportlich-ästhetischem Design über Googles Cookieless-Rezept und Europas Digitalzustand bis hin zur Online-Metzgerei und zum Pandemie-Bier. Beim ausgiebigen Apéro Riche zum Ende der Konferenz komme auch das Networking nicht zu kurz, wie es weiter heisst.

Martin Radelfinger, Präsident IAB Switzerland Association, lässt sich wie folgt zitieren: «Wir freuen uns natürlich sehr, mit dem neuen Format der DEX Live auch noch in diesem Jahr einen hochkarätigen Event durchführen zu können und zukünftig einen kontinuierlichen Dialog zu pflegen, um dann im kommenden Jahr die grosse DEX 2022 wieder zu veranstalten. Die durch die Pandemie zusätzliche digitale Beschleunigung wurde oft generisch thematisiert, wir haben uns aber jetzt mit der DEX Serie das Ziel gesetzt, diese Entwicklung anhand konkreter Erfolgsmodelle innerhalb unseres Wirtschaftsraums zu vermitteln.» Die DEX-Conference wurde auf den 10. März 2022 verschoben.

Die Digital Experience-Konferenz DEX richtet sich laut Mitteilung an sämtliche Marktteilnehmer, die im Bereich des digitalen Marketings tätig sind.