YouTube wird in den kommenden Wochen ein neues Design für den «Dislike»-Button testen, der unter jedem Videobeitrag eingeblendet wird. Dieser soll künftig so angepasst werden, dass die Zahl der nach unten gerichteten Daumen nicht mehr für alle öffentlich ersichtlich ist, sondern nur noch von den Kanalbetreibern intern eingesehen werden kann. Mit der Massnahme will man das Wohlbefinden der User schützen und gezielte Dislike-Kampagnen unterbinden, heisst es von der Google-Tochter.

In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx