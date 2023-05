TrueStory: Kurt Bösiger verstärkt die Agentur

Um dem erhöhen Ressourcenbedarf in der Kreation gerecht zu werden, holt TrueStory Kurt Bösiger als Senior Art Director an Bord, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir sind sehr glücklich, mit Kurt Bösiger einen überaus vielseitigen Kreativen mit riesigem Erfahrungsrucksack gewonnen zu haben. Auch auf menschlicher Ebene haben wir sofort gemerkt, dass das tiptop passt», wird Norbert Rieger, Partner bei TrueStory, zitiert. «Mit seinem Know-how – gerade in den Bereichen Social Media Content, digital Campaigns und Motion Design – sind wir nun noch breiter aufgestellt.»

Kurt Bösiger arbeitete vor seinem Engagement bei TrueStory neben seinen selbständigen Tätigkeiten drei Jahre als Motion Designer bei Serviceplan Suisse und zuvor zwei Jahre bei Jung von Matt Limmat als Art Director. (pd/cbe)