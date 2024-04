Schweiz Tourismus: «Ein Rebranding ist immer heikel»

Publiziert am 30.04.2024

Schweiz Tourismus hat nach fast 30 Jahren unter dem Banner der «Goldblume» am Montag in Genf ein neues Logo präsentiert. Mit «Switzerland» gibt sich die Schweiz laut Schweiz Tourismus aber nicht nur ein neues Logo, sondern eine «umfassende touristische Markenwelt» (persoenlich.com berichtete). «Man muss sich vorstellen, als die Goldblume vor 30 Jahren lanciert wurde, steckte das Internet noch in den Kinderschuhen», sagte Georg Gadient, CEO Made Identity, in einem persoenlich.com-Interview. Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor des persönlich-Verlags, und persoenlich.com-Redaktor Christian Beck diskutieren über den neuen Auftritt von Schweiz Tourismus und liefern Hintergründe zur Entstehung.

Auch das Onlinemagazin persoenlich.com und die dazugehörigen Newsletter kommen seit Montag frischer daher. Auch über diesen Refresh in eigener Sache sprechen Ackeret und Beck.

Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify, Google Podcast und Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (red)