Das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) wurde in den letzten Jahren revidiert. Der revidierte Gesetzestext (revDSG) mitsamt der revidierten Verordnung dazu (revDSV) wird nun nach langwierigen Diskussionen im Parlament und der Öffentlichkeit definitiv am 1. September 2023 in Kraft treten. Diese Bestimmungen haben für Unternehmen der Schweizer Werbewirtschaft weitreichende Implikationen.

Schweizer Unternehmen, welche die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU bereits jetzt einhalten, werden das revDSG mit überschaubarem Aufwand umsetzen können. Beschäftigt sich ein Unternehmen jedoch nun zum ersten Mal mit diesen Bestimmungen, wird hauptsächlich die Umsetzung der neuen Compliance-Pflichten sowie die Prüfung von Verträgen mit Dienstleistern, Kunden und sonstigen Dritten einige finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen in Anspruch nehmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neben der Revision gab es in den letzten Jahren aber auch weitere Entwicklungen im Datenschutz welche Unternehmen vor etliche heikle rechtliche Fragen und praktische Probleme stellen. Die nun vorliegende gemeinsame Branchenempfehlung der IAB Switzerland Association (IAB), dem Verlegerverband Schweizer Medien (VSM), Leading Swiss Agencies (LSA) und dem Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) soll ihren Mitgliedern, Antworten auf Fragen liefern, die sich in der Umsetzung des revidierten Datenschutzgesetzes häufig stellen.

Verfasst wurde der Leitfaden vom Vischer-Datenschutzteam unter Leitung von David Rosenthal sowie Rolf Auf der Maur (Leiter Arbeitsgruppe Recht der IAB Switzerland).

«Für die beteiligten Verbände und ihre Mitglieder ist der Datenschutz ein ständiges, komplexes Kernthema. Entsprechend gross war das Bedürfnis nach einer Empfehlung für die Branche, welche nicht nur die umfangreichen Implikationen ausleuchtet, sondern auch typische Probleme aufzeigt und praxisorientierte Lösungen dazu liefert», so IAB-Switzerland-Geschäftsführer Urs Flückiger. «Mit dem neuen, von ausgewiesenen Experten erarbeiteten Leitfaden wurde eine profunde Hilfestellung mit konkreten Handlungsempfehlungen geschaffen.»

Der Leitfaden kann bei den vier Verbänden SWA, VSM, LSA und IAB bezogen werden. Für Mitglieder ist dieser gratis, ansonsten ist er für eine Schutzgebühr von 95 Franken erhältlich. (pd/cbe)