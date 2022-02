Swisscom: Löhne 2022 werden um 0,9 Prozent erhöht

Diee Lohnerhöhung von 0,9 Prozent kommt ab 1. April 2022 den rund 10'000 Mitarbeitenden von Swisscom zugute, die dem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen. Dies teilte der blaue Riese am Montag mit. Um der Teuerung Rechnung zu tragen, würden die meisten Mitarbeitenden eine generelle Lohnerhöhung erhalten, die je nach Lage im Lohnband unterschiedlich hoch ausfalle. Für Mitarbeitende, deren Lohn über dem Lohnband liege, sei keine Lohnerhöhung vorgesehen.

«Die Swisscom-Mitarbeitenden haben 2021 in einem herausfordernden Umfeld grosses Engagement für unsere Kundinnen und Kunden und für Swisscom gezeigt. Wir haben sehr gute Ergebnisse erzielt. Mit dem diesjährigen Lohnabschluss bedanken wir uns herzlich dafür», Klementina Pejic, CPO Swisscom, in der Mitteilung zitiert. Sie ergänzt: «Es ist uns wichtig, als gute Arbeitgeberin neben attraktiven Nebenleistungen auch marktgerechte Löhne zu bezahlen. In diesem Sinne freue ich mich über die erzielte Einigung mit den Sozialpartnern.»

Daniel Hügli, Leiter Sektor ICT bei der Gewerkschaft Syndicom, sagt: «Die Mitarbeitenden haben auch im 2021 massgeblich zu einer leistungsstarken Infrastruktur und hoher Dienstleistungsqualität im Rahmen des Service public beigetragen. Das Verhandlungsergebnis trägt diesem Umstand Rechnung.»

«Für Transfair war es wichtig, die gestiegene Teuerung, das solide Finanzergebnis von Swisscom und vor allem den ausserordentlichen Einsatz des Personals in einem äusserst schwierigen Arbeitsumfeld zu berücksichtigen. Diese Aspekte haben zu einem sehr positiven Gehaltsergebnis beigetragen», wird Robert Métrailler, Branchenleiter Communication beim Personalverband Transfair, zitiert. (pd/tim)