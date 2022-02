Eyevip Cloud: Lydie Chambrier wird Chief Experience Officer

Lydie Chambrier hat die Funktion als Chief Experience Officer per 1. Januar 2022 übernommen, heisst es in der Mitteilung. Sie wird Teil der Geschäftsleitung und verantwortet das Gesamterlebnis der Produkte und Dienstleistungen des Schweizer IT-Startups.

Lydie Chambrier sei Eyevip-Mitarbeiterin der ersten Stunde und habe bereits in ihrer bisherigen Rolle als Lead UX/UI Design massgeblich zur Benutzerfreundlichkeit von Eyevip beigetragen, heisst es weiter.

Oliver Pel, Gründer und Partner von Eyevip Cloud, freut sich über den Neuzugang in der Geschäftsleitung: «Die Beförderung von Lydie in die Geschäftsleitung ist für uns ein natürlicher Schritt. Die Schaffung der Rolle Chief Experience Officer unterstreicht auch unseren starken Fokus auf den Bereich User Experience und stellt sicher, dass Eyevip in der aktuellen Wachstumsphase diesen auch behält.» (pd/wid)