Inside Labs: Manuel Alabor wird Technical Product Lead

Das Bündner Digital-Unternehmen Inside Labs kann ab sofort auf neue Verstärkung zählen, wie es in einer Mitteilung heisst: Mit Manuel Alabor hat per 1. August 2022 ein erfahrener Software Engineer die neue Rolle als Technical Product Lead übernommen. In der neuen Position werde Alabor in Zusammenarbeit mit dem bestehenden Team die Zukunft des Inside-Labs-Tech-Teams und die Weiterentwicklung der Omni Suite, der Plattform für Digitalisierung touristischer Ökosysteme, «vorantreiben».

Alabor hat sein Bachelorstudium an der Hochschule für Technik in Rapperswil absolviert und besitzt einen Master-Abschluss in Computer Science an der Fachhochschule Ostschweiz. Nach langjähriger Erfahrung und verschiedenen Positionen als Software Engineer bei der Credit Suisse und anderen Unternehmen im Finanzsektor, habe sich Alabor nun gemäss Mitteilung für die neue Herausforderung bei Inside Labs entschieden. (pd/tim)