Monami: Manuela Brunner stösst zur Geschäftsleitung

Manuela Brunner wird neu an der Seite von Gründer David Cappellini insbesondere die strategische Ausrichtung und die Skalierung des schnell wachsenden Content-Unternehmens mit weiterentwickeln. Dies schreibt Monami in einer Mitteilung. Brunner wird in der Business Strategy-Rolle auch Mitglied der Geschäftsleitung. Bis im Februar war sie Executive Strategy Director bei Jung von Matt Limmat. Davor war sie bei Freundliche Grüsse, Foundry Berlin oder Serviceplan in den Bereichen Aufbau, Transformation und Empowerment tätig.

Brunner und Cappellini kennen sich seit Jahren aus einer gemeinsamen Zusammenarbeit für Burger King, heisst es weiter. «Vereint hat uns stets ein ähnliches Verständnis für gemeinsamen Umgang, Mitarbeiterführung und -förderung, Prioritäten, Definition von Qualität und Verantwortungsbewusstsein», wird Brunner zitiert.

In ihren Gesprächen hätten beide gemerkt, dass sie ähnlich motiviert sind, die Agenturwelt und insbesondere den Nachwuchs auf positive Art und Weise stärken zu wollen. Brunner: «Ich interessiere und begeistere mich sehr für das Business-Modell Agentur. Und liebe die Menschen in dieser Branche. Im Sinne der Nachhaltigkeit akzeptiere ich, dass gewisse Dinge nicht zu überwinden sind und fokussiere mich konsequent darauf, dass guter Inhalt und Neues gepaart mit Menschlichkeit an erster Stelle stehen. Davon abgeleitet versuchen wir täglich das dazu passende Umfeld zu erschaffen und zu pflegen.» So wolle man sich bei Monami nicht über Arbeitsstunden, Awards und Status definieren, sondern Spass, Innovation und persönliche Entwicklung fördern. Dass dies Hand in Hand mit einer gut funktionierenden Agentur geht, habe Monami die letzten Jahre mehr als bewiesen.



Einbringen will sich Brunner auch in der neu gegründeten Dépendance in Berlin, führte sie einst doch selbst eine Agentur in der deutschen Hauptstadt. Tatsächlich läuft das Berliner Geschäft für Monami schon nach wenigen Monaten gut und es dürfen bereits zwei grössere Kunden zum Portfolio zählen. Ausserdem laufen zahlreiche Gespräche auf Hochtouren: «Ob Social Content per Retainer-Mandat, TikTok-Initiierungen, digitale Kampagnen oder NFT-Ideen – wir verstehen uns als eine Art 'House of Entertainment', im Fokus stets die richtige Geschichte».

Zu den Kunden von Monami gehören aktuell unter anderen namhaften Brands wie Seat, die Zurich Versicherung, der Schweizer Retailer Coop oder Schweiz Tourismus. Die Agentur besteht aus über 30 Mitarbeitenden und wächst stetig. So begannen neben Brunner zuletzt auch Morris Krebs (Video) sowie Jaime Valarezo (Motion Design) bei Monami, ab Juli stösst zudem Céline Fontana, bislang Head of HR bei der Publicis, zur Agentur. (pd/wid)