Google: Maps zeigt neu Corona-Fallzahlen an

Google Maps erweitert seine Ansichten um ein Kartendetail mit Informationen zu Covid-19. Ähnlich wie die Kartendetails zur Verkehrslage oder zu Fahrradrouten und ÖPV/ÖPNV, erhalten Nutzerinnen und Nutzer eine in Google Maps dargestellte Übersicht zu Covid-19-Fallzahlen, heisst es in einer Mitteilung. Die Informationen würden auf Länderebene weltweit verfügbar sein. Auch Daten auf Kantonsebene werden angezeigt, sofern diese vorliegen.



Das Feature wird ab dieser Woche weltweit für Android und iOS eingeführt. Die Daten basieren auf verlässlichen Quellen wie Wikipedia, der New York Times und der Johns Hopkins University, die bereits ihre Informationen in der Google-Suche sichtbar machen. Die Datenbasis wird täglich in Google Maps aktualisiert. (pd/wid)