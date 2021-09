Die China-basierte Social-Media-Plattform TikTok ist weiterhin auf dem Höhenflug und bleibt für Werbetreibende wichtig. So hat sich die Zahl derjenigen, die dort Werbung sehen, von 19 Prozent im Jahr 2020 auf 37 Prozent fast verdoppelt. Das ist das Ergebnis einer jährlichen Umfrage des Londoner Researchers Kantar. Ursache ist demnach die schnell wachsende Popularität des Portals.

Wie im vergangenen Jahr bietet TikTok die «lustigste und unterhaltsamste Werbung», sagten Nutzer der Plattform, die sich auch als innovativster Ort für die Werbewirtschaft etablieren konnte. Die Zahl derjenigen, die TikTok als vertrauenswürdig ansehen, hat sich verdoppelt. Die etablierteren Rivalen YouTube, Google und Facebook gelten allerdings noch als vertrauenswürdiger, werden aber als weniger innovativ angesehen.

Laut Kantar kommen viele Formate, die sich zuvor bei den Verbrauchern als weniger beliebt erwiesen haben, jetzt besser weg. Dazu gehören Online- und mobile Gaming-Anzeigen sowie Werbung für Musik-Streaming-Dienste. Diese Zuwächse führt Kantar auf eine verstärkte Nutzung aufgrund der Corona-Pandemie zurück, die eine radikale Verlagerung zu digitalen Medien ausgelöst hat.

Weiteres Wachstum erwartet

Kantar hat bei seiner Umfrage unter mehr als 900 Marketingfachleuten und 14'500 Verbrauchern in 23 Ländern zudem festgestellt, dass das Vertrauen der Verbraucher in Plattformen oft dem von Vermarktern vorgreift. Diese Gruppe ist tendenziell konservativer, wenn es darum geht, ein Gleichgewicht zwischen Markensicherheit und Innovation zu finden, während sie die Verteilung ihrer Werbemittel plant. Laut Kantar sind die Ergebnisse für etwa 80 Prozent der globalen Medienausgaben repräsentativ.

TikTok gilt in diesem Jahr als führend bei Innovation und Unterhaltung. Die Video-Sharing-App hat nicht zuletzt wegen der Verbotsandrohung von Ex-US-Präsident Donald Trump 2020 Nutzer in Scharen angezogen. Kürzlich war sie die erste mobile App ausser Facebook, die mehr als drei Milliarden Downloads verzeichnen konnte.

Während das Vertrauen der Vermarkter in TikTok immer noch nicht auf dem Niveau etablierterer Social-Media-Plattformen liegt, hat es Kantar zufolge «enorme Verbesserungen» gegeben. Die kontinuierliche Einführung neuer Produkte in attraktiven Bereichen wie Social Commerce, eine spezielle Form des Onlinehandels, könnte den Favoriten der Jugendlichen in den kommenden Monaten weiter stärken, so Kantar. (pte/cbe)