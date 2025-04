ComCom: Martin Bürki wird Präsident

Publiziert am 30.04.2025

Der Bundesrat hat am Mittwoch Martin Bürki zum neuen Präsidenten der Eidgenössischen Kommunikationskommission (ComCom) gewählt, teilt er mit. Bürki tritt die Nachfolge von Christian Martin an, der seine Funktion als Präsident der ComCom Ende März niedergelegt hat. Dieser war seit 2018 Mitglied der Kommission war und leitete sie seit 2024.

Martin Bürki studierte an der Universität Bern Sportwissenschaften und Geschichte und erwarb einen Executive MBA an der Berner Fachhochschule. Er ist seit mehr als 17 Jahren in der Schweizer Telekommunikationsbranche tätig und leitete während den vergangenen 14 Jahren Ericsson Switzerland. Martin Bürki verfügt damit über eine langjährige Führungspraxis mit vertieften Branchenkenntnissen sowie einem fundierten Verständnis für technologische Entwicklungen und die Herausforderungen des Fernmeldemarktes.

Die ComCom ist als unabhängige Konzessions- und Regulierungsbehörde im Fernmeldebereich insbesondere verantwortlich für die Erteilung von Grundversorgungs- und Funkkonzessionen. Aktuell befasst sie sich unter anderem mit der Vorbereitung der Neuvergabe der Mobilfunkkonzessionen ab 2029. (pd/spo)