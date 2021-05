Scout24: Martin Waeber zum neuen COO ernannt

Der COO wird für das operative Management mehrerer Plattformen und gemeinsamer Funktionen, darunter das «Ökosystem für Immobilien», verantwortlich sein und direkt an den CEO berichten. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Dieser Schritt stehe im Einklang mit der Wachstumsstrategie von Scout24 und erlaube es den Managing Directors aller Geschäftsbereiche (AutoScout24, ImmoScout24, FinanceScout24, anibis.ch und Scout24Advertising), sich besser auf ihre jeweiligen Plattformen und Geschäfte zu konzentrieren.

Die Suche nach einer Nachfolge für die Position als Managing Director für ImmoScout24 laufe bereits.

Gilles Despas, CEO der Scout24 Schweiz AG, lässt sich wie folgt zitieren: «Nach der erfolgreichen Entwicklung von ImmoScout24 in den letzten sieben Jahren und aufgrund seiner fundierten Marktkenntnisse ist Martin eine hervorragende Besetzung für die neue COO-Position, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm in dieser Funktion. Durch seine Unterstützung werde ich mich verstärkt auf die unternehmensweite Strategieplanung und weniger auf taktische Details konzentrieren können. Ausserdem wird er einen grossen Beitrag zur Umsetzung unserer ambitionierten Wachstumsstrategie bei Scout24 leisten.»

Waeber, Betriebswirtschafter (BA) und Executive Master of Communications Management, absolvierte ausserdem ein Executive-Programm am IMD in Lausanne und war vor seinem Wechsel zu Scout24 in verschiedenen Führungspositionen bei Credit Suisse, TCS und eny Finance tätig.

Waeber: «Ich freue mich sehr auf meinen neuen Posten. Als COO werde ich auf Gruppenebene eine noch entscheidendere Rolle spielen können und unser Managementteam dabei unterstützen, unsere ehrgeizigen Strategie- und Produktinnovationsziele zu erreichen.» (pd/lol)