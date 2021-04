Nach 13 Jahren: Matthias Meyer verlässt Google

Matthias Meyer, Head of Communications bei Google Schweiz, wird das Unternehmen auf Ende April verlassen. Dies schreibt Google in einer Mitteilung vom Donnerstag. Meyer leitete während 13 Jahren die Unternehmenskommunikation von Google Schweiz. «Ich hatte eine wunderbare und lehrreiche Zeit bei Google.» In Zukunft werde er mit seiner eigenen Firma lösungsorientiertes Coaching für Unternehmen in einer digitalen Welt anbieten.

Während Meyers Zeit bei Google Schweiz ist das Unternehmen am Standort Zürich von 120 auf über 4'200 Mitarbeitende gewachsen. In seiner Funktion leitete er die Gesamtkommunikation und positionierte das Unternehmen Google in der Schweiz. Neben dieser strategischen Aufgabe war Meyer auf beruflichen Einsätzen am Hauptsitz von Google in Mountain View und bei Google in Paris in der Unternehmenskommunikation tätig.

«Matthias Meyer hat weit über ein Jahrzehnt lang herausragende Arbeit für Google geleistet. Mit seiner Professionalität, Empathie und Kreativität hat er einen grossen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung von Google in der Schweiz. Für seine berufliche Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste», sagt Kay Oberbeck, Senior Director Communications, Google Zentraleuropa.

Die Leitung der Unternehmenskommunikation bei Google Schweiz wird Samuel Leiser übernehmen, der schon seit über zehn Jahren die B2B Kommunikation von Google in der Schweiz und Österreich verantwortet. (pd/eh)