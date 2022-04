SGKM-Tagung: Medienforschung trifft Design und Technologie

Bewegte Bilder auf Smartphones, Tablets & Co statt bedrucktem Papier – dieser Medienwende und ihren Folgen geht die diesjährige Tagung der Schweizerischen Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM) vom Donnerstag 21. bis Freitag, 22. April nach. Die Keynotespeaker kommen aus den USA, Dänemark und Deutschland.

Frank Rose wurde mit seinem Bestseller «The Art of Immersion» berühmt, sein neuestes Werk widmet sich der Frage «how stories work in a data-driven world». Rose leitet das Strategic Storytelling Seminar an der Columbia University School of the Arts und schreibt für die New York Times, das Wall Street Journal und Wired. Sein Eröffnungs-Vortrag heisst «The Narrative Turn -and its interaction with the Visual Turn in Digital Media».

Den zweiten Konferenztag eröffnen die dänische Zeitungsdesignerin Marianne Bahl und «European Newspaper Award»-Gründer Norbert Küpper mit preisgekrönten Beispielen, wie klassische Zeitungen in ihren Online-und Printausgaben zunehmend visueller werden, durch grossflächige Bilder, Videos und interaktiven Infografiken. Der Trend kommt ursprünglich aus den Niederlanden, Belgien und Luxemburg, wo Zeitungen mit einem hohen Anteil an Bildern und Infografiken im Magazin-Layout produziert werden.

Im Anschluss an die Keynotes werden parallel in drei Räumen zahlreiche Schweizer und internationale Forschungsergebnisse präsentiert, die aus den Bereichen Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie Design und Medientechnologie stammen. Die Themen reichen von «Der Video-Content Schweizer Medien auf Instagram» über «Mobile Media Use and Sleep» bis zu Bildtheorie, Algorithmen und «Augmented Reality»-Projekten. In Workshops und Panels präsentiert sich unter anderem das Media Technology Centerder ETH Zürich, ein von den Medienunternehmen TX Group, Ringier, NZZ und SRG gestiftetes Forschungsinstitut, und gibt Einblick in aktuelle Forschungsprojekte an der Schnittstelle Informatik/ Medieninnovation und Storytelling.

Die SGKM Jahrestagung findet erstmals im Toni-Areal in Zürich statt, wo die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften(ZHAW) beheimatet sind. Die zweitägige Konferenz steht allen Interessierten offen, Tickets können auf der Webseite: www.sgkm2022.chgebucht werden. (pd/wid)