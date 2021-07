Threema Work hat sich als sicheres Messaging-App für Organisationen etabliert. Namhafte Konzerne aus aller Welt setzen gemäss Mitteilung auf die Schweizer Chat-Lösung, um Unternehmensdaten zu schützen und volle Datenschutz-Konformität zu gewährleisten. Mit Threema Work nutzen Mitarbeitende die effizienzsteigernden Vorzüge von Instant Messaging, ohne auf nicht DSGVO-konforme Chat-Dienste aus dem Privatumfeld zurückgreifen zu müssen.

Threema OnPrem hebt nun die Sicherheit und Vertraulichkeit von Enterprise Messaging weiter an. Die neue Self-Hosting-Lösung erlaubt Organisationen mit aussergewöhnlichen Sicherheitsanforderungen, Threema auf dem eigenen Unternehmensserver zu betreiben, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Das bedeutet totale Datenhoheit sowie komplette und alleinige Kontrolle über jegliche Aspekte der Kommunikationsanwendung. Nicht nur der Nachrichtenversand erfolgt über den betriebsinternen Server, auch die Administrationsumgebung ist selbstgehostet, wobei Threema OnPrem den vollen Funktionsumfang von Threema Work abdeckt.

Aus der Kombination von Threemas bewährter Sicherheitsarchitektur mit uneingeschränkter Datenhoheit resultiere eine unabhängige Chat-Umgebung, die an Vertraulichkeit nicht zu übertreffen sei, heisst es weiter. Threema OnPrem-Instanzen seien eigenständig und in keiner Weise mit Threemas Infrastruktur verbunden. So ist Threema OnPrem prädestiniert für den professionellen Einsatz in Industriebetrieben und Behörden, bei Polizei und Justiz sowie überall, wo höchste Sicherheit und grösstmögliche Vertraulichkeit geboten oder sensible Daten im Spiel sind. (pd/lom)