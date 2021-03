Webrepublic: Mehrere Neuzugänge im Media-Team

Webrepublic verstärkt sich mit drei neuen Mitarbeitenden. Sie werden in das bestehende, bisher rein digitale Media-Department (Display, Video, Social Media und Kreation) unter der Leitung von Joël Meier integriert, schreibt die Agentur in einer Mitteilung vom Donnerstag. Dieses Setup ermögliche die Umsetzung des «Digital First»-Ansatzes, strategische und operative Synergien, sowie einen intensiven Wissensaustausch zwischen Klassisch und Digital. «Dieser ist besonders wertvoll, da auch klassische Medien wie TV und Out-of-Home zunehmend programmatisch buchbar sind», so Webrepublic.

Valérie André übernimmt als Head of Media Strategy die Führung des neu gegründeten Teams für 360°-Mediaplanung. Angefangen hat sie vor über 13 Jahren als Lernende bei Publimedia. Anschliessend hat sie ihr Wissen in mehreren Mediaagenturen erweitert. Zuletzt übernahm sie bei Mediaschneider als Beratungsgruppenleiterin im Bereich Mediastrategie.

Nach der Ausbildung bei Dentsu ging Stefanie Bronhofer zu Goldbach, wo sie sich während knapp sieben Jahren mit dem Medium TV befasste und die hauseigene TV-Planungsabteilung mit aufbaute. Während weiterer Agentur-Erfahrungen in denen sie ein sehr diverses Kundenportfolio betreute, absolvierte sie ihr Studium zur Marketingmanagerin HF. Als Bei Webrepublic arbeitet sie als Senior Consultant TV.

Pablo Büttikofer, neuer Senior Specialist OOH & Print, machte die ersten Schritte in der Werbe- und Mediawelt während seiner Lehre bei Axel Springer. Seitdem entwickelte er sein Wissen in verschiedenen Agenturen weiter. Dort war er vor allem in der Beratung sowie im Mediaeinkauf und in der Mediaplanung tätig. (pd/eh)