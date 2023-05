Datenschutz

Meta nennt Strafe «fehlerhaft und ungerechtfertigt»

Der Facebook-Konzern hat wegen eines Verstosses gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eine Rekordstrafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro erhalten. Das teilte die irische Datenschutzbehörde DPC am Montag in Dublin mit.

Meta muss jede weitere Übermittlung europäischer personenbezogener Daten an die Vereinigten Staaten unterbinden. (Bild: Keystone/AP Photo/Jeff Chiu)