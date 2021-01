Homegate: Michael Jahn wird neuer CPO

Michael Jahn verfügt über zehn Jahre Erfahrung im Product- und Development-Bereich, wie Homegate in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Seine Expertise erwarb er in verschiedenen leitenden Funktionen. Weiter baute er als Gründer und Produktverantwortlicher sein eigenes Start-up auf. In den letzten Jahren trug er zudem als CPO massgeblich zum Erfolg von tutti.ch bei. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg.

Jahn fungiert als Führungskraft des Produktmanagement-Teams und nimmt überdies eine führende Rolle bei der Vermarktung der Produkte wahr. Ziel ist, die Produkte von Homegate noch besser in Einklang mit den Kundenbedürfnissen und den Unternehmenszielen zu bringen.

Jens Paul Berndt, CEO Homegate: «Michael ist eine lösungskreative Persönlichkeit mit viel Charisma und Leadership-Qualitäten. Als CPO wird er seine Product-Insights zielgerichtet einsetzen können und Homegate mit innovativen Produktstrategien vorantreiben. Er und sein Team werden dafür sorgen, dass unsere Produkte noch näher am Puls der Kunden ausgerichtet sind.» (pd/lol)